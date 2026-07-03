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Corrientes

Las noticias más importantes del 3 de julio

Por El Litoral

Viernes, 03 de julio de 2026 a las 07:10

Hablaron la abuela y las primas de Loan: el naranjal, el botín y la polémica con Codazzi

El río Uruguay subió 6 metros en tres días y registró la mayor crecida del año en Corrientes

Condenaron a cuatro años de prisión a una mujer en el primer juicio del sistema acusatorio en Corrientes

La historia de Piru, el perro abandonado en la ruta y rescatado por policías de Corrientes

Corrientes aprobó el nuevo valor de la unidad de multa equivalente a un litro de nafta

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El SMN anticipa un trimestre con lluvias y temperaturas atípicas en Corrientes

 

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