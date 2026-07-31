Las noticias más importantes del 31 de julio

Decomisaron droga y más de $2 millones de la casa de una testigo del caso Loan
Juicio por Loan: un jefe de la Policía Federal afirmó que el nene no se perdió y descartó la hipótesis de trata
El río Paraná subió y el agua cubrió una playa en Corrientes
Golpe a la casta: Milei anuncia que los funcionarios no cobrarán su sueldo si hay déficit
Fin de semana bajo alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos en Corrientes
Con el río al acecho, los 29 evacuados no regresarán aún a sus casas en Paso de los Libres
Agosto comienza con una tradición bien correntina: dónde darán caña con ruda gratis
Corrientes: un hombre se fugó en moto de un allanamiento y murió tras impactar con un poste de luz
Boca Unidos presentará cambios en el inicio de la Reválida