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Las noticias más importantes del 31 de julio

Por El Litoral

Viernes, 31 de julio de 2026 a las 07:22

Decomisaron droga y más de $2 millones de la casa de una testigo del caso Loan

Juicio por Loan: un jefe de la Policía Federal afirmó que el nene no se perdió y descartó la hipótesis de trata

El río Paraná subió y el agua cubrió una playa en Corrientes

Golpe a la casta: Milei anuncia que los funcionarios no cobrarán su sueldo si hay déficit

Fin de semana bajo alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos en Corrientes

Con el río al acecho, los 29 evacuados no regresarán aún a sus casas en Paso de los Libres

Agosto comienza con una tradición bien correntina: dónde darán caña con ruda gratis

Corrientes: un hombre se fugó en moto de un allanamiento y murió tras impactar con un poste de luz

Boca Unidos presentará cambios en el inicio de la Reválida

 

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