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Las noticias más importantes del 4 de julio de 2026

Por El Litoral

Sabado, 04 de julio de 2026 a las 07:07

Argentina sufrió pero venció a Cabo Verde en el alargue

La ciudad más fría de Corrientes: se registró -2,9°C de mínima

Inversión en Corrientes: construirán un resort de 60 millones de dólares

Subió el peaje del puente Santo Tomé-São Borja: cuánto cuesta cruzar en julio

Corrientes: un detenido tras desarticular un kiosco narco en un barrio de Itatí

Narcomenudeo: incautaron droga y bienes por $69 millones en Monte Caseros

Encuentro de Bandas Militares en Corrientes: horarios, lugares y show en el Cambá Cuá

Violó una restricción perimetral y entró a dormir en casa de su expareja en Corrientes











 

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