Las noticias más importantes del 4 de julio de 2026

Argentina sufrió pero venció a Cabo Verde en el alargue
La ciudad más fría de Corrientes: se registró -2,9°C de mínima
Inversión en Corrientes: construirán un resort de 60 millones de dólares
Subió el peaje del puente Santo Tomé-São Borja: cuánto cuesta cruzar en julio
Corrientes: un detenido tras desarticular un kiosco narco en un barrio de Itatí
Narcomenudeo: incautaron droga y bienes por $69 millones en Monte Caseros
Encuentro de Bandas Militares en Corrientes: horarios, lugares y show en el Cambá Cuá
Violó una restricción perimetral y entró a dormir en casa de su expareja en Corrientes