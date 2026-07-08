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Corrientes

Las noticias más importantes del 8 de julio

Por El Litoral

Miércoles, 08 de julio de 2026 a las 07:19

Argentina remontó ante Egipto y está en cuartos de final

Fan Fest en Corrientes: la rotonda Poncho Verde vibró con el triunfo ante Egipto

La testigo Y, las naranjas pintonas y el encapuchado en el juicio por Loan

Valdés y Passalacqua analizaron proyectos estratégicos para Corrientes y Misiones

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