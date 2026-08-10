Las noticias más importantes del 10 de agosto de 2026

Juan Pablo Valdés destacó el rol de la Policía de Corrientes en su 55° aniversario
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Corrientes: imputaron a las acusadas por el ataque a una joven a la salida del boliche
Golpe al narcormenudeo tras un allanamiento en Corrientes
Gran jornada festiva en Taraguy con triunfo clave en el Regional
Fuerzas de Corrientes y Chaco trabajan en la búsqueda del hombre arrastrado por el Paraná
En fotos: así fue el desfile por los 55 años de la Policía de Corrientes