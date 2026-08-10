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Las noticias más importantes del 10 de agosto de 2026

Por El Litoral

Lunes, 10 de agosto de 2026 a las 07:01

Juan Pablo Valdés destacó el rol de la Policía de Corrientes en su 55° aniversario

Regresan las lluvias y se espera una semana fría en Corrientes

Reunión caliente en el PA: suspensión de Alfonso que gritó sus verdades a Galarza

Corrientes: imputaron a las acusadas por el ataque a una joven a la salida del boliche

Golpe al narcormenudeo tras un allanamiento en Corrientes

Gran jornada festiva en Taraguy con triunfo clave en el Regional

Fuerzas de Corrientes y Chaco trabajan en la búsqueda del hombre arrastrado por el Paraná

En fotos: así fue el desfile por los 55 años de la Policía de Corrientes

 

















 

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