Las noticias más importantes del 19 de agosto

Acuerdo histórico por el subsidio energético para zonas muy cálidas del Norte Grande
Valdés reafirmó el compromiso de Corrientes en la lucha contra el narcomenudeo
Corrientes: investigan un robo millonario en un edificio del barrio Camba Cuá
Anuncian dos días de alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes
Declara el chofer que escuchó gritos de un niño en el campo donde desapareció Loan
Hallaron a un hombre sin vida a la vera de la Ruta Nacional 118 de Corrientes
Qué dijo el Jefe de la Policía sobre el doble ataque sufrido por una agente en Saladas
Así reconstruyó la Fiscalía el crimen de Álvarez Guardia en Chaco
Cortarán el tránsito en una calle del centro de Corrientes
Avanzan las obras de bacheo y arreglo de calles en distintos barrios de Corrientes