¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 19 de agosto

Por El Litoral

Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 07:10

Acuerdo histórico por el subsidio energético para zonas muy cálidas del Norte Grande

Valdés reafirmó el compromiso de Corrientes en la lucha contra el narcomenudeo

Corrientes: investigan un robo millonario en un edificio del barrio Camba Cuá

Anuncian dos días de alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes

Declara el chofer que escuchó gritos de un niño en el campo donde desapareció Loan

Hallaron a un hombre sin vida a la vera de la Ruta Nacional 118 de Corrientes

Qué dijo el Jefe de la Policía sobre el doble ataque sufrido por una agente en Saladas

Así reconstruyó la Fiscalía el crimen de Álvarez Guardia en Chaco

Cortarán el tránsito en una calle del centro de Corrientes

Avanzan las obras de bacheo y arreglo de calles en distintos barrios de Corrientes

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD