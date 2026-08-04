Las noticias más importantes del 4 de agosto

Proyectan extender las costaneras de Corrientes: hasta dónde llegarán las obras
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por lluvias y tormentas fuertes para toda la provincia de Corrientes
Juan Pablo Valdés participó en Chaco de la cumbre nacional con Karina Milei para coordinar la respuesta ante El Niño
Instalan cámaras en un barrio de Corrientes para multar a quienes tiren basura
Fiesta del Chipá en Corrientes: concurso gastronómico, shows en vivo y turismo regional
Noelia Bazzi: “Hace dos meses que trabajamos en tareas para mitigar el impacto de El Niño"
Comerciantes unidos impulsan un “Black Friday en Corrientes" los días 7 y 8 de agosto
Boca Unidos toma aire en los promedios
Manicura y fanática de los viajes: quién es la joven que quedó detenida acusada de haber matado a su novio en Chaco