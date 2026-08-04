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Las noticias más importantes del 4 de agosto

Por El Litoral

Martes, 04 de agosto de 2026 a las 07:15

Proyectan extender las costaneras de Corrientes: hasta dónde llegarán las obras

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por lluvias y tormentas fuertes para toda la provincia de Corrientes

Juan Pablo Valdés participó en Chaco de la cumbre nacional con Karina Milei para coordinar la respuesta ante El Niño

Instalan cámaras en un barrio de Corrientes para multar a quienes tiren basura

Fiesta del Chipá en Corrientes: concurso gastronómico, shows en vivo y turismo regional

Noelia Bazzi: “Hace dos meses que trabajamos en tareas para mitigar el impacto de El Niño"

Comerciantes unidos impulsan un “Black Friday en Corrientes" los días 7 y 8 de agosto

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