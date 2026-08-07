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Las noticias más importantes del 7 de agosto

Por El Litoral

Viernes, 07 de agosto de 2026 a las 07:15

El Gobierno logró aprobar el proyecto de propiedad privada, pero con varios cambios

Confirmaron que había rastros de Loan en los vehículos de Pérez y Caillava

En pleno temporal un hombre desapareció en el Paraná frente a Corrientes

Bella Vista: un nene de 3 años jugaba a la pelota en el patio de su casa y fue atacado por una yarará

Caso Cecilia: fiscal confirmó que investigan un crimen planificado y atroz en Corrientes

Fingió estar secuestrado y pidió $25.000 de rescate a su madre en Corrientes

Correntinos desafiaron la tormenta y reclamaron contra la reforma a la Ley de Tierras

Mariano Peña: “Queremos que esto se quiebre y nos digan dónde está y qué hicieron con él”

Plus Unificado: así es el cronograma de pago para los estatales de Corrientes

 

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