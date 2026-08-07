Las noticias más importantes del 7 de agosto

El Gobierno logró aprobar el proyecto de propiedad privada, pero con varios cambios
Confirmaron que había rastros de Loan en los vehículos de Pérez y Caillava
En pleno temporal un hombre desapareció en el Paraná frente a Corrientes
Bella Vista: un nene de 3 años jugaba a la pelota en el patio de su casa y fue atacado por una yarará
Caso Cecilia: fiscal confirmó que investigan un crimen planificado y atroz en Corrientes
Fingió estar secuestrado y pidió $25.000 de rescate a su madre en Corrientes
Correntinos desafiaron la tormenta y reclamaron contra la reforma a la Ley de Tierras
Mariano Peña: “Queremos que esto se quiebre y nos digan dónde está y qué hicieron con él”
Plus Unificado: así es el cronograma de pago para los estatales de Corrientes