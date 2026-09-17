¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 17 de septiembre

Por El Litoral

Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 07:10

Juan Pablo Valdés en la Casa Rosada: diálogo con Santilli para el diseño del Presupuesto

Pidieron que declare el primer fiscal del caso Loan tras las fuertes críticas de Maciel

Maciel mostró un mensaje de otro preso y denunció a Chirivín, que le respondió con dureza

Trenes Argentinos retiró el puente negro del Doctor Montaña: qué harán con la estructura

Juan Pablo Valdés se reunió con el embajador de Estados Unidos para ampliar las exportaciones correntinas

Así es la refacción de la pileta semiolímpica del parque acuático de una ciudad correntina

Amante baleado y apuñalado en Corrientes: el abogado del supuesto agresor desmintió la emboscada

Frente a la llegada de El Niño, Corrientes refuerza canales y desagües en tres ciudades

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD