Las noticias más importantes del 17 de septiembre

Juan Pablo Valdés en la Casa Rosada: diálogo con Santilli para el diseño del Presupuesto
Pidieron que declare el primer fiscal del caso Loan tras las fuertes críticas de Maciel
Maciel mostró un mensaje de otro preso y denunció a Chirivín, que le respondió con dureza
Trenes Argentinos retiró el puente negro del Doctor Montaña: qué harán con la estructura
Juan Pablo Valdés se reunió con el embajador de Estados Unidos para ampliar las exportaciones correntinas
Así es la refacción de la pileta semiolímpica del parque acuático de una ciudad correntina
Amante baleado y apuñalado en Corrientes: el abogado del supuesto agresor desmintió la emboscada
Frente a la llegada de El Niño, Corrientes refuerza canales y desagües en tres ciudades