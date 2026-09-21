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Las noticias más importantes del 21 de septiembre de 2026

Por El Litoral

Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 07:02

Los Cafres, Kapanga y Estelares, entre los confirmados para el Taragüí Rock

Alerta amarilla por lluvias en Corrientes: cómo seguirá el tiempo esta semana

Ituzaingó: detuvieron a un brasileño buscado por Interpol e incautaron más de $5 millones

Doble accidente en Itatí: tres vehículos chocaron y luego un peregrino fue atropellado

Itatí: más de 250 policías participaron del operativo durante la peregrinación

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Corrientes: automóvil perdió el control sobre Ruta Nacional 12 y terminó en una zanja

 

 

















 

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