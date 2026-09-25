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Las noticias más importantes del 25 de septiembre

Por El Litoral

Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 07:10

En Corrientes creció la pobreza en el primer semestre 2026: es del 41%

Seis localidades complicadas por la crecida del Paraná

La Policía de Corrientes identificó al presunto autor del millonario robo al edificio de radio LT7

Claudio Polich advirtió que Corrientes está "muy cerquita" de tener los primeros evacuados por la crecida del río Paraná

Hallaron un cargamento ilegal valuado en $420 millones en un predio ribereño en Corrientes

La familia de Loan le dedicó una emotiva carta abierta: "No vamos a parar hasta saber dónde estás"

Murió el doctor Jorge Alberto Braverman, referente de la neurología infantil y exdirector del Pediátrico

Guillermo Semhan sobre su salida del STJ: “Creo en la alternancia y la renovación"

Bajo el fuerte sol, Corrientes salió a las calles para acompañar a la Virgen de la Merced

 

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