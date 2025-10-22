Desconexión voluntaria: apareció la argentina que buscaban en España

Paola Mariana Lens, la argentina de 26 años que viajó a España para trabajar de niñera y que no se contactaba con su familia desde hace más de una semana, se presentó esta mañana en una comisaría española y contó que se había ausentado por voluntad propia.

Su desaparición había generado un enorme revuelo y hasta se había activado una búsqueda focalizada en un presunto caso de trata. Incluso los argentinos que viven en Mallorca habían convocado una manifestación en el parque de Ses Estacions, en el distrito norte de la ciudad.

"Fue una desconexión voluntaria", dijo la joven al presentarse ante los oficiales este miércoles. Poco después se comunicó su aparición a su madre, que mañana llegará a Mallorca para reencontrarse con ella.

Voluntaria

Según confirmaron fuentes del caso, la joven relató que fue una decisión propia haberse desconectado de sus vínculos y que, ante el estado público que generó el caso, decidió presentarse para mostrar que estaba bien.

Paola estaba siendo buscada por la Guardia Civil y por la división de la Policía Nacional que investiga la trata de personas. según habían confirmado más temprano a este medio desde la embajada argentina en Madrid.

“La madre de Paola ayer (por el martes) se presentó en la Cancillería y formalizó el pedido de búsqueda de paradero y ahí se activó el protocolo para que nuestros consulados puedan actuar”, aclaró a este diario Sebastián Laino, ministro consejero de la embajada argentina ante el Reino de España, horas antes de que se confirmara la aparición.

Según la información consular, Paola, que cuenta con doble ciudadanía argentina-italiana, aterrizó en Madrid el lunes 6 de octubre. Habría viajado para trabajar como au pair, es decir, contratada para cuidar a chicos, como parte de un intercambio cultural, a cambio de alojamiento, comida y un sueldo.

Su vínculo sería con una familia alemana de Palma de Mallorca, en las islas Baleares.

La prensa local de esa ciudad publicó este miércoles que el grupo de homicidios de la Policía Nacional estaba investigando la desaparición y que se solicitó autorización judicial para rastrear los últimos movimientos del celular de Paola.

La familia denunció que el WhatsApp de su teléfono fue desactivado y que sus contactos principales fueron bloqueados.

Eset miércoles finalmente la madre de Paola confirmó que había recibido un llamado desde España en el que le informaron que su hija estaba bien. "Me dijeron que estaba en la comisaría, no sé más nada", expresó antes de viajar a Mallorca.

¿Cuándo llegó Paola Lens a Baleares?

Se desconoce la fecha precisa en la que Paola habría viajado a Mallorca.

Gabriela Protti, su mamá, no tiene los datos precisos de la familia alemana que la habría contratado. “Solamente tuvo contacto entre el día 10 y el 14 con su hija y ella le mostraba, o se veía, una casa en la que aparentemente estaba trabajando de lo que dijo que iba a trabajar -detalló el ministro consejero Laino-. De allí en adelante no tenemos más información.” De allí en adelante no había más información hasta su aparición de este miércoles.

El funcionario diplomático argentino confirmó que la mamá de Paola llegará a España este jueves. “El embajador (Wenceslao Bunge) está en contacto directo con ella”, agregó.

