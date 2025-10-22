Recuperaron un bolso y celular denunciados como sustraídos

El martes por la noche, efectivos de la Comisaría de distrito Itatí localizó y recuperó un bolso y un teléfono celular marca Samsung A 12 que estaban siendo buscados en el marco de una causa judicial.



Fue en el marco de una investigación desplegada en colaboración con la Fiscalía en turno, que los condujo hasta un baldío que se encuentra ubicado en el ingreso al ribereño Barrio Ibiray por la Calle Coronel Vallejos de esa Localidad.

Tras el hallazgo de los objetos requeridos, posteriormente fueron entregados a su propietario mediante un acta de reconocimiento.Ante el hecho, la causa avanza para tratar de dar con el o los autores del delito.