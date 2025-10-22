Virginia Gallardo, por el pedido de Fuerza Patria y su candidatura: "Jueguen limpio"

En el último tramo de la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, hizo un balance de esta etapa y respondió a la solicitud de Fuerza Patria sobre su candidatura.

Gallardo dijo que por “el hecho de haber pasado tiempo en la ruta” durante la campaña la llevó a una conclusión: “valoro el interior de la provincia”

Cuando se le preguntó sobre sus intenciones por llegar al Congreso, la candidata afirmó que “estoy cansada, harta de esta Argentina cíclica”, y agregó que “estamos siempre los ciudadanos, que no tenemos nada que ver con intereses económicos y personales, siendo víctimas por decisiones que toman por nosotros”.

La candidata agregó que está “enfocada en lo que me interesa, que es lo social, lo económico y obviamente mi provincia”, y finalizó diciendo que “lo hago por el futuro de todos”.

Impugnación y polémica: "¡Jueguen limpio muchachos!"

Por otro lado, se conoció que este miércoles Fuerza Patria presentará un pedido de impugnación a la candidatura de Gallardo ante la Justicia Electoral, por un tema relacionado con el registro de su domicilio. “Es la única manera que tienen, evidentemente, de jugar a la política” acotó ante este hecho en declaraciones a radio Dos.

Gallardo continuó: “Dicen que soy una turista. La turista habla con la gente, me hablan acerca de la gestión de Hadad. Entonces que no crea que estoy en Buenos Aires, que las cosas no llegan”. Para luego resolver que esto es “una prueba clara de como ellos se manejan y como pretenden ensuciar”.

Usando la retórica, de manera contundente se preguntó “¿Por qué no se dedican a generar propuestas, a trabajar y hacer las cosas bien?”.

La candidata habló de campaña sucia y acotó que “fueron a filmar un baldío que no sé a quién corresponde”, y agregó que “¡jueguen limpio muchachos! Pensé que en Corrientes no iba a ser de esta manera”.

“Fíjate como la única herramienta que tienen en mirando al costado y embarrando la cancha. Eso son”, dijo Gallardo con contundencia sobre esta último tramo de la campaña.