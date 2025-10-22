¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Buscan a una menor de 13 años que está desaparecida en Corrientes 

Por El Litoral

Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 18:15

La Policía de Corrientes informó este miércoles que iniciaron la búsqueda de una menor de 13 años que está desaparecida en la capital correntina

Se trata de Segovia, Kiara Eluney de 13 años de edad, quien se ausentó de su domicilio. 

Sus  características físicas son las siguientes: 1,50 mts. de altura aproximada, contextura robusta, tés blanca, ojos color marrón, cabellos castaños con flequillo.

Al momento de su desaparición vestía: uniforme colegial, pollera de color bordo, chomba gris, medias bordo y zapatos negros.

Por tal motivo, la fuerza provincial  solicita la colaboración de aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr encontrar a esta joven. 

Ante cualquier información,  puedan hacerlo ante la citada Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor nro. 4484651; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.

