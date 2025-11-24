Antes de las sesiones extraordinarias la oposición presenta proyectos tributarios

Los bloques de la oposición en ambas cámaras legislativas presentan sus propuestas tributarias en el Congreso a la espera del llamado a sesiones extraordinarias, que serán desde el próximo 10 de diciembre. La convocatoria sería en dos etapas: una hasta el final del 2025, y la otra después del 15 de enero de 2026.

En este período solo se podrán tratar los temas que habilite el Poder Ejecutivo. No solo los proyectos que envíe, sino también los que hayan presentado los legisladores y estén relacionados con los temas habilitados. Es por ello por lo que, desde el Senado y Diputados, varios sectores ya anticipan sus posturas con iniciativas vinculadas con las futuras reformas. Una de ellas, la tributaria.

Desde el Senado, los integrantes de Convicción Federal —un bloque que se debate si permanece dentro de Unión por la Patria (UxP), o se independiza y construiría mayorías circunstanciales con la oposición o con el oficialismo, según los temas a debatir— presentó una modificación al funcionamiento del ente de recaudación Arca.

La propuesta actualiza el régimen de financiamiento y funcionamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), “con el fin de modernizar su estructura, mejorar sus capacidades institucionales y asegurar una administración más eficiente y transparente de los recursos públicos”, señalaron los senadores Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada.

Los senadores del bloque de Convicción Federal. Guillermo Andrada, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Fernando Salino.

“Este proyecto busca fortalecer a nuestro organismo recaudador sin empujarlo al mundo de la especulación financiera al que pretende llevarlo la actual conducción económica, de la mano de Luis Caputo (ministro de Economía) en el gobierno (del Presidente) Javier Milei. Apostamos a un Estado eficiente, transparente y con foco en la economía real del país”, argumentaron los senadores peronistas.

La iniciativa establece en su artículo primero que Arca contará con un fondeo equivalente al 1,90% de la recaudación neta total de los gravámenes y recursos aduaneros a su cargo, garantizando así una base estable de financiamiento para optimizar su tarea de recaudación y control.

Los detalles del proyecto para fortalecer a Arca

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un mecanismo que impide la acumulación de fondos ociosos. Busca asegurar así que los recursos excedentes sean distribuidos automáticamente entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según los criterios establecidos en la Ley de Coparticipación.

Para los legisladores que resaltan el peronismo federal, “se garantiza que los recursos vuelvan de manera ágil a las jurisdicciones que les corresponden por derecho, evitando retenciones indebidas y fortaleciendo las finanzas provinciales”.

El texto también introduce mejoras en la “Cuenta de Jerarquización” del organismo, fijando por ley un piso del 0,75% y un máximo del 1% de la recaudación neta para incentivar el rendimiento y la eficiencia del personal, mediante criterios objetivos de evaluación y distribución.

Reintegro del IVA: la propuesta de Natalia de la Sota desde Diputados

Desde la Provincia de Córdoba, la reelecta diputada Natalia de la Sota, ahora en su monobloque “Defendamos Córdoba”, presentó un proyecto para la devolución del cobro del IVA, creando a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), un régimen de reintegros, para consumidores finales, del 100% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales, asignaciones universales por hijo para protección social y asignaciones por embarazo para protección social, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos.

Natalia de la Sota, diputada nacional bloque Defendamos Córdoba.

La propuesta también incluye a quienes perciban remuneración por servicios prestados en relación de dependencia, en la actividad privada o pública, siempre que el ingreso mensual no supere la suma de seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil y al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

El monto mensual reintegrado no podrá superar la suma de 200.000 pesos por beneficiario y se actualizará periódicamente, siguiendo los aumentos por movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Estableciendo que las entidades financieras serán las encargadas de acreditar en la cuenta bancaria, el monto correspondiente al reintegro.

En los fundamentos, la diputada Natalia de la Sota entiende que, “el modelo económico que implementa el gobierno nacional viene impactando severamente en la capacidad de compra de la clase media trabajadora, de los jubilados y de las familias con menores ingresos. Desde que gobierna Javier Milei, los gastos fijos de los hogares, medidos en términos reales, han crecido hasta 148% más que los ingresos de las familias”.

Agregó que la finalidad de la iniciativa es, “con el fin de morigerar los efectos sociales del modelo vigente se propone implementar un sistema de devolución (o reintegros) del 21% a consumidores finales en sus compras minoristas”, señaló.

La Reforma Tributaria que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso y que estudia el Consejo de Mayo, se presentará en el período de sesiones ordinarias que el presidente habilitaría a partir del 10 de diciembre próximo.

TN