Milo J estuvo en Corrientes para disfrutar de la naturaleza y la pesca

Corrientes es conocida como un lugar de destino para los fanáticos de la pesca, algo que el artista Milo J sabe y aprovechó el fin de semana para viajar a Esquina, donde además realizó actividades turísticas.

Se trata de Camilo Joaquín Villarruel, el artista de 19 años mejor conocido como Milo J, quien visitó Esquina para pescar. Viaje que registró en las historias de su perfil de Instagram @milo.j, mientras recorría las aguas del río sobre una lancha.

En otra foto se lo puede ver tomando unos mates en la embarcación.

Milo J es un artista que se enfoca en el trap y el hip hop pero no se limita, pues se lo ha visto cantar y colaborar con cantautores de diferentes géneros. Un claro ejemplo de esto fue su participación en “Falfklore!”, encabezado por Mex Urtizberea, donde cantó al lado de referentes del folklore argentino como Soledad Pastorutti, el Chaqueño Palavecino y la familia Carabajal.

Entre sus producciones más reconocidas figura “Milo J: Bzrp Music Sessions, Vol. 57”, realizada junto al prestigioso productor Bizarrap.

