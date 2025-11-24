Un principio de incendio en un edificio del centro generó alarma en Corrientes

Bomberos Voluntarios de Corrientes dieron a conocer este lunes que se generó un principio de incendio en un edificio del centro de la capital correntina.

Personas de guardia fueron alertados sobre la presencia de humo en un departamento del séptimo piso, ubicado por San Martín al 170.

Ante el hecho, los bomberos acudieron al lugar y lograron constatar de que se trató de un incendio de estructura que pudo ser controlado antes de que se expandiera a otras unidades.

Los bomberos trabajaron en la ventilación del departamento afectado y en la verificación de la estabilidad del inmueble.

No se reportaron lesiones ni víctimas, aunque sí daños materiales dentro del departamento donde se originó el foco ígneo.