¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Caza furtiva Encuentro Plurinacional de Mujeres ´Gustavo Valdés
Caza furtiva Encuentro Plurinacional de Mujeres ´Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Un principio de incendio en un edificio del centro generó alarma en Corrientes

El hecho se registró en horas de la siesta del domingo en la capital correntina. 

Por El Litoral

Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 07:28

Bomberos Voluntarios de Corrientes dieron a conocer este lunes que se generó un principio de incendio en un edificio del centro de la capital correntina. 

Personas de guardia fueron alertados  sobre la presencia de humo en un departamento del séptimo piso, ubicado por San Martín al 170. 

Ante el hecho, los bomberos acudieron al lugar y lograron constatar de que se trató de un incendio de estructura que  pudo ser controlado antes de que se expandiera a otras unidades.

Los bomberos trabajaron en la ventilación del departamento afectado y en la verificación de la estabilidad del inmueble.

No se reportaron lesiones ni víctimas, aunque sí daños materiales dentro del departamento donde se originó el foco ígneo.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD