Caída en la financiación de autos nuevos y usados en todo el país

La incertidumbre que genera la actual crisis económica en la Argentina tiene su impacto en la adquisición de rodados: de acuerdo al sistema de información Sioamaa (Sistema de información y estadística del mercado automotor), la financiación de vehículos 0km y de usados volvió a retroceder en octubre y en ambos casos tocó su mínimo del año.

En octubre, precisó la entidad, se inscribieron 32.540 prendas totales, las cuales representan cerca del 15% de las ventas de vehículos nuevos y usados.

Respecto a los 0km, el informe puntualizó que “mientras que el mes pasado las compras de vehículos nuevos mostraron una disminución del 7,1% respecto a septiembre, el número de prendas asociadas a ese mercado se contrajo 13,1%”, ya que se registraron operaciones por el 43,1% de los patentamientos totales.

Esta dinámica, analizó la entidad, “refleja la incertidumbre macroeconómica y política que condiciona las decisiones de compra de bienes durables y su financiamiento”.

En el mercado prendario de usados, también registró en octubre la menor participación del año en el total de operaciones (6%), con una dinámica también similar a la de los 0km. Mientras que las transferencias disminuyeron 3,1% respecto a septiembre, la cantidad de prendas sobre usados se contrajo aún más en 15,4%.

En ese contexto, las operaciones que más se contrajeron, en comparación con el mes anterior, fueron las de los bancos (cayeron 20,2%), mientras que las financieras disminuyeron 2,1%.

Página 12