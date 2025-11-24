Corrientes tendrá una semana calurosa con máximas de 35 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este lunes el pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, donde se espera una semana marcada por el calor.

Según detalló el organismo, el martes se presentará con cielo parcialmente soleado, una mínima de 18°C y una máxima de 31°C, dando inicio a un progresivo aumento de temperatura.

El miércoles continuará la tendencia cálida, con una máxima de 33°C, mientras que el jueves la jornada se mantendrá estable, con cielo parcialmente soleado, una mínima de 21°C y una máxima de 32°C.

El día más caluroso llegará el viernes, cuando el termómetro podría alcanzar los 35°C, convirtiéndose en la jornada más sofocante de la semana en la capital provincial.

De esta manera, Corrientes se prepara para varios días de calor intenso, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas que se irán elevando de manera sostenida.