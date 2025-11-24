Corrientes: la Iglesia Catedral fue vandalizada con pintadas en su fachada

La Iglesia Catedral, ubicada por calle Hipólito Yrigoyen, fue vandalizada con pintadas en su fachada durante el domingo.

El hecho se atribuye a un grupo de personas que participan del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries que se realiza en Corrientes.

En una actitud en contra de la Iglesia Católica, se pintaron consignas como “muerte a la iglesia”, “arde papa” y el símbolo de la anarquía.

Ante estas acciones sobre el edificio religioso, efectivos de la Policía de Corrientes se apostaron para realizar una custodia y evitar que las pintadas continúen.

En un video difundido en redes sociales se puede observar cómo un grupo de personas se instaló en la plaza Cabral mientras la custodia policial aseguraba la histórica catedral.

El edificio se encuentra en obras de refacciones, por lo que durante la mañana de esta jornada ya se habían tapado la vandalización con pintura.

Cabe recordar que las actividades de este evento multitudinario se extienden hasta este lunes.