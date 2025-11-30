Una nueva renuncia vinculada a la corrupción en Andis

Un alto funcionario de la Oficina Anticorrupción presentó ayer su renuncia luego de que trascendiera su relación con Miguel Calvete, el empresario imputado en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Se trata de Camilo Manuel Cordero Fabbri, abogado que defendió a Calvete en una causa por explotación económica de “prostitución ajena”, por la que fue condenado, y que el mes pasado apareció fugazmente mientras le allanaban su búnker en Defensa al 1400.

La relación entre ambos la reveló La Nación tras el allanamiento de la casa donde operaba Calvete, a partir de un papel pegado en la heladera con instrucciones para burlar a la justicia: “Cualquiera que pregunte por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz (pareja de Calvete): ACÁ NO ES. Si es allanamiento (AVISAR), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar Dr. Camilo Cordero Fabbri (figura su teléfono), Dr. Norberto Manuel Abeledo”.

Quien recibió a los policías que fueron a allanar parece haber cumplido la indicación, ya que Cordero Fabbri apareció en pleno operativo, preguntó qué pasaba y se fue cantando bajito. El abogado de 37 años no figura como defensor de Calvete en la causa ANDIS, pero sí lo tuvo como cliente en la causa por “prostitución ajena”, en la que fue condenado a cuatro años de prisión.

Quienes integran la OA están habilitados para ejercer la abogacía pero no en materia de corrupción, detalle que explicaría por qué no puede defenderlo en la causa Andis.

Según el Boletín Oficial, Cordero Fabbri ingresó a la Oficina Anticorrupción en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, como “Asistente Técnico de Investigaciones”. En 2020, ya con Alberto Fernández, fue nombrado coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias, el mismo cargo que conservó a hasta estos días. Su misión, en teoría, era recibir, caratular y dales trámite a las presentaciones que entran a la OA, responsable de fortalecer “la ética y la integridad” en la administración pública nacional.

Según la declaración jurada que presentó en 2024, Cordero Fabbri registró como bienes a su nombre 18 armas de fuego, incluidas entre carabinas, pistolas y escopetas.

Página 12