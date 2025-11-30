El Banco Nación cierra un año de grandes logros en todo Corrientes

n El Banco Nación cierra un año de grandes logros en las 16 sucursales que tiene en el provincia de Corrientes, por eso su gerente zonal, Adrián Rivalta, encabezó un acto de reconocimiento al desempeño comercial de cada uno de sus agentes que posibilitaron que la entidad sea posicionada como una de las mejores a nivel país. Fueron distinguidos cado uno de los empleados de las sucursales que destacaron en su labor, pero además la ceremonia tuvo su carga emotiva pues participaron clientes que accedieron a un crédito hipotecario y comerciantes que, con la línea de ayudas financieras, les permitieron crecer en su empresa.

“Este año los avances hablan de un banco más comprometido que nunca con una postura totalmente activa en el sistema financiero, a través de nuestra amplia gama de productos y servicios. A través de los seguros que brindan seguridad. De los préstamos que resuelven necesidades reales. De los microcréditos que impulsan emprendedores, de empréstitos hipotecarios que cumplen el sueño de la vivienda propia y comercios que se suman para dinamizar la economía local. Detrás de cada operación, siempre hay un rostro, una historia, un impacto. Ustedes. Felicitaciones”, dijo Rivalta.“Cada sucursal empuja y sostiene una idea de trabajo conjunto y en equipo necesario para que podamos alcanzar estos logros que hoy destacamos y reconocemos. Este hito que nuestra gerencia zonal impulsa, a partir del día de hoy, de reconocer el mérito de 29 colaboradores y colaboradoras que se destacaron en su gestión y que conforman los equipos de referentes de microcrédito, expertos en medio de pago, equipos de hipotecarios, de las dos principales sucursales de nuestra zonal, inclusive del país. Los cinco mejores vendedores de seguro. El personal que se encargó de recorrer colegios, organismos educativos y sociales en pos de lograr algo tan importante para la sociedad como es la inclusión y educación financiera. Gracias somos una zonal unida, comprometida, con potencial y consciente de que somos el brazo ejecutor de una misión clara fijada en la visión que nos encomendó nuestro banco: la de fortalecer su liderazgo estratégico en el sistema financiero nacional”, agregóLuego fue el turno del gerente comercial, Ariel Lepe, quién puso en números los logros. “El Banco Nación, que es la entidad más representativa del sistema financiero, en el mes de octubre otorgó el 75% de los créditos hipotecarios de todo el sistema financiero. Obviamente la gerencia zonal no fue la excepción a esta colocación. En un contexto más que desafiante logramos que 169 familias cumplieran el sueño de acceder a un hogar. Hermoso número. Estamos hablando de un desembolso de más de 12.900 millones de pesos. Obviamente eso potencia y se ve reflejado en la provincia”.“La sucursal Corrientes otorgó 123 operaciones colocándose dentro de la posición 22 a nivel país. La sucursal de Goya también otorgó más de 16 créditos por la suma de 1.100 millones de pesos. Ustedes han sido el motor para que cientos de personas tengan su techo propio. Ese es el impacto real y humano de nuestro trabajo”, dijo.

“En cuanto a nuestro nuevo motor productivo: las microempresas y los créditos. Aquí es donde mostramos la fuerza regional. Nuestra gerencia zonal está en el puesto número seis a nivel país. Representando 661 créditos otorgados por más de 3.636 millones de pesos. Ese es el desempeño de todas nuestras sucursales: podemos destacar a Corrientes con 135 préstamos dados, Goya con 86, Paso de los libres con 57, Mercedes con 50. Hemos superado la meta proyectada de microcréditos”, detalló.“En cuanto a la evolución dentro del plano de lo que es +Pagos Nación: lo que es comercio. La curva de crecimiento sencillamente fue impresionante. De enero a octubre crecimos un 30% en acreditaciones, moviendo más de 2.200 millones de pesos solo en el mes de octubre. Pero lo que realmente llena de orgullo es el alta en la campaña de comercios. En octubre el objetivo eran 39 comercios: hicimos 137. No solo arrasamos con este número, sino que cumplimos arduamente el objetivo, lo que representa el 351%”.“Continuando con los objetivos planteados y también, como mencionaba el gerente zonal, el rol fundamental que tiene el Banco Nación en cuanto a la educación financiera y la inclusión: en adolescentes superamos la meta con 2473 cuentas abiertas, lo que representó el 117%”.

“En seguros inclusivos hicimos 559, con una meta también de 240. Y en educación tampoco fuimos la excepción, capacitamos a 1773 personas logrando el 118% de la meta estipulada. Estamos integrando a la comunidad financiera con un éxito rotundo”. “Estos números solo demuestran una cosa: que la gerencia zonal de Corrientes no tiene techo. Avanzamos sin prisa, pero sin pausa. Somos referentes en hipotecarios. Integramos el top 10 en lo que es microcréditos. Somos líderes en inclusión y somos una máquina arrasadora en +Pagos Nación. Les pido que mantengamos esta excelente gestión para el cierre de este año. Sigamos acompañando a cada cliente. Sigamos impulsando cada producto y sobre todo sigamos celebrando éxitos porque son solamente suyos”, cerró el gerente Comercial.Luego fueron distinguidos cada unos de los 29 empleados que destacaron en su labor en las 10 de las 16 sucursales que tiene el Banco Nación a lo largo de la provincia. En la sucursal deCorrientes Capital fue distinguido su gerente, Maximialno Blanco.