El radicalismo avanza en acuerdos para presidir Diputados, después de 34 años

El arco político correntino se alista para una semana de definiciones: por un lado el oficialismo tiene todo listo para que un radical gobierne la Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre; por otro esta semana comenzarían a confirmarse algunos nombres del gabinete de Juan Pablo Valdés y esta semana, además, se espera al ministro del Interior, Diego Santilli, quien intentará llevarse un consenso para la aprobación del presupuesto nacional y otras reformas.

El martes 9 de diciembre a las 10, se tomará juramento a los diputados electos cuyos mandatos inician el 10 de diciembre próximo y también se elegirán Presidente, Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2° para el período 2025-2027.

Es un hecho que Pedro Cassani (ELI) dejará ese sillón 16 años después de aquel diciembre de 2009 que lo puso en el cargo de manera ininterrumpida.

El diputado radical, Norberto Ast, confirmó que la fuerza política trabaja activamente para ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados a partir del 9 de diciembre, en un proceso que, según afirmó, avanza con amplios consensos internos y también con sectores opositores.

“Creemos hoy que está más o menos ordenado en ese sentido y creo que vamos a llegar al 9 de diciembre con un presidente que va a ser un correligionario”, dijo al destacar que las conversaciones se articulan tanto dentro del espacio Vamos Corrientes como con aliados y dirigentes de otras bancadas.

Remarcó que el diálogo es fluido y que no descarta la participación del peronismo en los acuerdos de la denominada mesa chica, aunque subrayó que, más allá de los nombres, existe coincidencia generalizada en que la presidencia será ocupada por la UCR.

El propio gobernador Gustavo Valdés había anticipado que Vamos Corrientes buscaría presidir la Cámara de Diputados. “Hay que conversar. Somos la bancada más numerosa, seguramente vamos a ir por la Presidencia”, había dicho.

Todo indica que será un radical el que presida la Cámara baja desde el 10 diciembre y pondrá así fin a una hegemonía liberal de 24 años, que arrancó con Josefina Meabe de Mathó en 2001 hasta 2009, cuando fue reemplazada por Pedro Cassani que se mantiene en la presidencia desde entonces.

La última vez que un radical presidió la Cámara de Diputados fue en 1991 y estuvo en mano de Armando Romero (h) por un año.

El antecedente anterior es el de Pedro Bolo, un radical goyano, que comandó los destinos de la Cámara baja en 1965, por un año, para dejar paso a un jóven autonomista: José Antonio “Pocho” Romero Feris, quien con apenas 25 años presidió la Cámara y ostenta el récord de ser el presidente más joven en toda latinoamérica.

Las distintas versiones que recogió El Litoral coinciden que el ungido será Eduardo Tassano, actual intendente de Capital y que encabezó la grilla de diputados de “Vamos Corrientes”.

Tassano ya se desempeñó como diputado provincial desde 2013 a 2017, cuando asumió la intendencia capitalina.

La UCR fue el partido más votado en Corrientes en las elecciones del domingo 31 de agosto: se alzó con 97.475 votos, seguido por el Partido Justicialista con 62.043.

Vamos Corrientes consiguió 9 de las 15 bancas que se renovaron en la Cámara de Diputados. Limpiar Corrientes se quedó con 3, ECO con 2 y La Libertad Avanza con 1, de acuerdo al escrutinio provisorio. Es decir desde el 10 de diciembre serán un total de 18 diputados de paladar negro para Vamos Corrientes.

Además de Tassano las otras ocho plazas fueron cubiertas por Natalia Romero, Mario Branz, Sofía Brambilla, Hugo Calvano, Andrea Giotta, Edgar Benítez y Albana Rotella Cañete, la única que renovó su banca. Además se sumará la radical Lucia "Lucy" Pereyra, quien reemplazará a Silvia Galarza, la autonomista que fue electa senadora. Pereyra ocupó el lugar doce en la grilla oficialista de 2023, ocupará dos años esa banca.

Los representantes de Limpiar Corrientes serán Ana Almirón, Juan de la Cruz Ojeda y Sara Aparicio.Por ECO lograron sus bancas Emiliano Fernández y Cecilia Gortari. En tanto que Ricardo “Caito” Leconte llegará por La Libertad Avanza.

Los diputados que cesan en su mandato en el último mes del año son Ariel Báez (CICO), Edgar Benítez (Unión Popular), Germán Braillard Poccard (Frente Renovador), Mario Branz (PANU), Luis Calomarde (UCR), Walter Chávez (UCR), Andrea Giotta (UCR), Lucía Centurión (ELI), Horacio Pozo (ELI), Ana María Pereyra (PL), Aída Díaz (Nuevo País), María Eugenia Mancini (Cambio, Austeridad y Progreso), María Belén Martino (PJ), Albana Rotela Cañete (Partido Popular) y José Romero Brisco (PA).