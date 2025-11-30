Estudiantes venció a Central Córdoba y es el primer semifinalista del Torneo Clausura

Estudiantes ganó 1-0 ante Central Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Madre de Ciudades. El Pincha se metió en las semifinales del torneo y puede haber clásico platense, ya que en la misma llave Gimnasia y Esgrima La Plata visita a Barracas el lunes por el otro lugar.

El partido arrancó parejo y muy disputado, con ambos equipos repartiéndose el control y respondiendo golpe por golpe. El local generó un par de tiros de esquina seguidos, mientras que el Pincha contestó con presencia en ataque y sus propias jugadas de pelota parada, incluido un par de remates dentro del área que no lograron superar a la defensa local.

En un trámite intenso y equilibrado, ninguno consiguió imponerse con claridad en los primeros minutos, y Muslera apenas tuvo trabajo bajo los tres palos. A los 28 minutos llegó la más clara: Cetré encaró por la banda, se cerró hacia adentro y sacó un tremendo remate que Aguerre desvió al córner.

El desarrollo siguió siendo luchado, con muchas interrupciones, faltas y disputas divididas. Estudiantes buscó lastimar con remates de media distancia, mientras que Central Córdoba respondió con tiros desde afuera de Perelló, Zalazar y Moyano, todos sin dirección final. En los últimos minutos de la etapa, el Pincha volvió a avisar con un disparo de Palacios que encontró bien parado a Aguerre.

La primera parte se cerró sin emociones en el marcador, con una batalla intensa en la mitad de la cancha y escasas situaciones claras. Es así que se fueron al descanso igualados sin goles.

El segundo tiempo comenzó con la misma paridad del primero, pero con un ritmo más alto y llegadas claras en ambas áreas. Central Córdoba fue el primero en avisar con dos remates de Zalazar dentro del área que la defensa del Pincha logró bloquear, mientras que Estudiantes respondió con intentos de Farías y un cabezazo de Núñez que se fue apenas desviado tras un córner.

Las emociones fuertes llegaron pasados los 65 minutos, cuando Estudiantes logró romper el cero y cambiar el rumbo del partido. A los 65’, Cetré sacó un centro perfecto y Tiago Palacios apareció por el centro del área para definir de zurda y poner el 1-0. Apenas un par de minutos más tarde respondió Central Córdoba, con un potente remate de Varaldo desde afuera que sacudió el travesaño y dejó al local a un paso del empate en un pasaje vibrante del encuentro.

Después del gol y del travesaño, el partido entró en un tramo cargado de interrupciones, cambios y jugadas a balón detenido. Central Córdoba buscó el empate con insistencia y tuvo un cabezazo claro de Abascia que se fue apenas desviado. Estudiantes, por su parte, empezó a mover el banco para refrescar piernas en un duelo cada vez más friccionado, mientras Cetré debió salir por lesión. En ese contexto, el local siguió empujando con remates de Besozzi y Barrera, aunque sin la precisión necesaria para inquietar seriamente a Muslera.

En los minutos finales, la tensión creció y el encuentro se volvió aún más disputado. Los platenses tuvieron una chance inmejorable para liquidarlo con un zurdazo de Facundo Rodríguez que pasó muy cerca del palo, pero luego le tocó resistir los intentos desesperados del Ferroviario. Entre faltas, amonestaciones y centros al área, el cierre fue intenso: Alfonso probó desde afuera, Alario rechazó un centro que terminó en córner y Sosa ingresó para darle control y experiencia al mediocampo en los últimos instantes.

Es así que Estudiantes eliminó al Central Córdoba y jugará las semifinales ante el ganador de Barracas y Gimnasia La Plata.

Espn