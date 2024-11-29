¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Vamos Corrientes colectivos Chaco-Corrientes Lotería Correntina
Corrientes

Las noticias más importantes del 30 de noviembre

Por El Litoral

Sabado, 30 de noviembre de 2024 a las 07:12

Una mujer denunció el robo de $5 millones que eran ahorros de toda su vida

A los tiros, cazaban patos en un barrio privado de Santa Ana

Valdés, sobre el bono de fin de año: "Tenemos buenas perspectivas"
Circulaba en una moto buscada por la Justicia e intentó huir de la Policía

Corrientes: la lluvia erosionó una ruta y piden circular con precaución

Carreros: estiman que para fin de año un centenar de familias se sumen a la reconversión

Colapsó un caño maestro de agua y cerraron una avenida

Un enjambre de abejas causó estragos en la plaza 25 de Mayo: qué dicen los profesionales

La Justicia Federal ratificó que el autonomismo correntino forma parte del PAN

Milei se comprometió a impulsar otro proyecto de Ficha Limpia








 

