Mandiyú busca el primer lugar del grupo frente a Sportivo Surubí

Con el objetivo de asegurarse el primer lugar de su grupo, Mandiyú se presentará este domingo en Goya en el cierre de la primera etapa del torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

Por la sexta fecha, última, de la Zona 3 de la Región Litoral Norte visitará a Sportivo Surubí. El encuentro dará inicio a las 17 con el arbitraje de Jorge Miño.

Mandiyú (9 puntos) llega a este compromiso con la clasificación asegurada anticipadamente a la Segunda Etapa. El plantel del Albo, con 20 jugadores, emprenderá el viaje hasta Goya este domingo a las 10.30.

El conjunto capitalino está invicto en tres presentaciones, convirtió 13 goles y solamente recibió 1. Ahora, buscará quedarse con el primer lugar de la zona para lo cual, se puede dar el lujo de perder 3 a 0 o una diferencia de 4 pero marcando 2.

Por su parte, Sportivo Surubí (6) está obligado a triunfar para clasificar sin depender de otros resultados. En el caso de ganar, la diferencia de gol (solamente de los partidos jugados contra Mandiyú), determinará si queda primero o segundo del grupo.

En el encuentro de ida, en la capital correntina, Mandiyú venció al elenco goyano 5 a 1.

El empate lo deja en carrera a Sportivo Surubí pero dependerá de una combinación de resultados, de otros, grupos, para avanzar como el mejor segundo.

Zona 5

La definición en la Zona 5 de la Región Litoral Norte se presenta apasionante.

Desde las 20 de este domingo, San Lorenzo de Monte Caseros recibirá a Marítimos de Paso de los Libres con el arbitraje de Leonardo Emmanuel Billanueva.

Madariaga de Paso de los Libres, que quedará libre, y San Lorenzo tienen 6 puntos, en tanto que Marítimos está con 3.

Es decir que el partido en Caseros es entre rivales directos por clasificar. A Sa Lorenzo le alcanzará con el empate, mientras que Marítimos necesita triunfar para clasificar.

En el caso de igualad de puntos entre los tres equipos, Marítimos se verá beneficiado por la diferencia de gol.

Zona 4

Por la Zona 4, Rivera del Paraná de Bella Vista recibirá a Benjamín Matienzo de Goya. El encuentro de este domingo dará inicio a las 17 con el arbitraje de Brian Altamirano.

Rivera (9 puntos) ya está clasificado. En tanto que Matienzo (4) necesita el triunfo y luego esperar los otros resultados para ver si puede clasificar como mejor segundo.