El Ministerio de Salud remarca la importancia de la vacunación

El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, emitió un comunicado a favor de las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, luego del insólito acto en el Congreso.

“Son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”, empieza el escrito.

El Ministro argumentó en el documento que todas las vacunas atraviesan “evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad”. Además, indicó que ese mismo estándar se mantiene con procesos de control y seguimiento constante.

“La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida”, sumó, a la vez que remarcó el trabajo en conjunto del Ministerio de Salud de la Nación y las provincias y municipios. “El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad”, expresó.

“Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario”, finaliza el texto, que fue firmado por los ministros de Salud de todas las provincias, menos el de Buenos Aires y el de Formosa.

Tras la publicación del documento, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que lo excluyeron del mismo. “La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente no están a la altura de las circunstancias”, compartió en su cuenta de X.

Asimismo, cerró el posteo de una manera contundente: “Además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción”.

Así fue el acto antivacunas en el Congreso

“Esto no es grasa en la piel, señoras y señores“, dijo la licenciada en biotecnología Lorena Diblasi, mientras pegaba imanes en el cuerpo de un hombre, con el objetivo de demostrar los efectos que la vacuna por Covid-19 había tenido en su organismo. La insólita demostración ocurrió el jueves durante una exposición antivacunas realizada en el Congreso Nacional.

Diblasi fue una de las oradoras que subió al escenario durante el encuentro encabezado por la diputada del PRO por Chaco Marilú Quiroz y autorizado por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Junto a ella, un hombre sin remera intentaba demostrar que estaba magnetizado.

“Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Se ríen a veces. Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”, dijo la oradora frente a la mirada de los asistentes.

José Daniel Fabián, quien trabaja como jardinero, se pegó distintos objetos en el cuerpo, aunque con una leve inclinación hacia atrás, para demostrar las secuelas que presuntamente le habían dejado las dos dosis que recibió de la vacuna elaborada por AstraZeneca contra el coronavirus.

El encuentro provocó el rechazo de legisladores de distintos bloques, que no sólo se opusieron a su realización, sino que también lo denunciaron tras calificarlo como un evento de desinformación sanitaria.

La jornada realizada en el Anexo de Diputados contó con la participación de dos reconocidos médicos con una marcada postura antivacunas. Por un lado, el oftalmólogo Oscar Botta, miembro de Médicos por la Verdad, que dialogó sobre “Vacunas de calendario y autismo”. Por otro lado, Viviana Lens, quien habló sobre “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”.

