“No hace falta…con el 3% a KM está perfecto”

De los cuadernos de Miguel Calvete

La corrupción pública en la Argentina está simbolizada, en el siglo XXI, por el viejo y noble cuaderno de espirales, a rayas o cuadriculado, no importa.

Con la aparición de los medios digitales y las carpetas de hojas intercambiables, los cuadernos de nuestra infancia, de los primeros grados de la primaria, como los Rivadavia, Gloria, Éxito o América, fueron cayendo en desuso.

Constituyen, sin embargo un elemento clásico y reconocible para varias generaciones. Su utilidad subsistió precisamente para los que pintan canas, acostumbrados a la birome y el papel antes que a un iPad o una Tablet.

Centeno y Calvete son personas que superan el medio siglo de edad, y por eso le dieron una gran utilidad: registrar los movimientos de la corrupción pública, de puño y letra, imposibles de desconocer.

Uno -Centeno- desde afuera, como simple chofer; el otro -Calvete- como gerente de una organización paraestatal que se movía entre los pliegues de la administración pública, manejando licitaciones, sobreprecios, pagos, coimas, en un sistema que, parece, atravesaba todos los gobiernos y que ganó fuerza con la administración libertaria, ante la paralización de la obra pública.

Cuando se levantó el secreto del sumario de la causa Andisgate, que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, se hizo público el entramado de corrupción en distintas oficinas públicas, especialmente en la Agencia de Discapacidad.

“Cómo los de Centeno para el kirchnerismo, los cuadernos de Calvete significan para los libertarios una prueba material del continuismo de la corrupción pública”

Se secuestró en el domicilio de Calvete, un cuaderno que, con su letra, contenía detalladas anotaciones de personas, empresas, funcionarios de este gobierno, involucrados en una gigantesca asociación ilícita para hacerse de los dineros públicos. También se le secuestró un celular con chats que dejan ver el manejo impune de la organización.

Una anotación brilló entre todas porque, se sospecha, haría referencia a una alta funcionaria de muy estrecha relación con el presidente: “…con el 3% a KM está perfecto”.

A la hija de Calvete, Ornella, se le secuestró de su domicilio la suma de 700 mil dólares. Como dato revelador, debe decirse que la misma fue designada por el Ministro Luis Caputo como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, y su esposo, yerno de Calvete, como Subsecretario de Gestión Productiva. Por supuesto, cuando el escándalo estalló, los mismos fueron “renunciados”.

Los cuadernos de Calvete revelan que manejaba los pagos multimillonarios que se le efectuaban a distintas firmas proveedoras. Resulta reveladora la planilla escrita en los cuadernos, dónde hay una fila de costos reales, otra de precios pagados, y, la tercera, de “diferencias”.

Tal parece que la operatoria mafiosa viene desde mucho antes de que asumiera Javier Milei la presidencia, pero que durante la misma el sistema se aceitó y acrecentó, sobre todo al no haber obra pública dónde se pudiera medrar.

Los varios detenidos y procesados, dan cuenta de una organización activa. La única duda surge acerca del tiempo que tardará en que el techo de impunidad sea perforado, y las investigaciones lleguen más alto, adónde tengan que llegar.

“La anotación “…con el 3% para KM está perfecto” pone en duro trance al gobierno de Javier Milei”

Mientras se lleva a cabo el juicio oral por la causa “Cuadernos”, en la que está imputada, entre empresarios y funcionarios varios, Cristina Kirchner, no es buena noticia para la república que la cuestión parezca replicarse en una administración que predica moral “anticasta”.

La causa #Libra, las valijas de Scaturicce y Belén Arrieta que no fueron controladas por la Aduana, la Andisgate, entre otras, parecen constituir las manchas de una gestión de doble moral, que no pasaría la prueba de la blancura.

“Si querés más, tenés más” diría “La mole” Moli. Parece que la campaña libertaria tuvo una matriz de financiamiento a través del dinero narco. Además de José Luis Espert, primero en la lista libertaria, involucrado con el extraditado Fred Machado por haber recibido dinero del mismo, también el marido de la segunda en la lista, Karen Reichardt, recibió 230 mil dólares del propio Machado.

La otra candidata libertaria electa, Lorena Villaverde, recibió un dictamen en contra de la comisión, para incorporarse al Senado, por su aparente vinculación con el narco.

Un dato que ha puesto un signo de interrogación gigante para los investigadores, es que en los cuadernos de Calvete, aparece mencionado el extraditado Fred Machado.

Las derivaciones de la causa Andis, parecen confirmar la existencia de un denominador común en la política argentina, la doble moral, mediante la cual se tiene un discurso público y un comportamiento distinto en las sombras. Es la parábola del ojo ajeno y la viga en el propio.

La doble moral no es solo un defecto ético: es también una estrategia. Refuerza identidades, moviliza emociones, asegura fidelidades y simplifica la complejidad del mundo.

“¿Será que a los argentinos nos gusta la doble moral y que estabilidad mata robo? “

El transcurso del tiempo y el devenir de la historia, nos muestra el círculo vicioso en que se mueve la política y la sociedad argentinas: parafraseando a Jean-Paul Sartre, que dijera “el infierno son los otros”, se practica el cinismo de señalar siempre como corruptos al adversario político.

Es notable el cambio del peronismo en su discurso contra el gobierno libertario. Antes de ahora, su prédica contra el gobierno libertario se abstenía de mencionar la palabra corrupción, ya que el kirchnerismo constituye su paradigma. Ahora se animan a atribuirle a Milei la misma conducta inmoral, no sin razón.

Es que en la Argentina, la acusación de corrupción juega de manera estratégica, se constituye en un arma arrojadiza para hacerla valer en la lucha política, no en una condición ética. “La indignación, en todo tiempo y lugar, es un arma política”, diría el periodista Marcelo Falak.

Algo similar, lo que es muy grave, sucede en el ámbito de los representados, la sociedad en general y sectores puntuales en particular. La corrupción pública aparece al tope en las encuestas, pero ello no se ve reflejado en el voto. ¿Será que estabilidad mata robo?

Es que es muy compleja la relación entre economía y moral, entre efectividades conducentes y parámetros éticos. Más aún cuando la opción sea saltar al fuego.