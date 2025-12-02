Juró Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad

La número dos del ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, pasó este martes a ser la jefa de la cartera cuando juró ante el presidente Javier Milei, quien antes de comenzar el acto protocolar le pidió a un colaborador que le alcance los lentes que no había llevado al Salón Blanco.

Cuando irrumpieron en la sala, Milei y Monteoliva llegaron acompañados por la ministra saliente, Patricia Bullrich, que también de traje, pero beige, observó toda la ceremonia parada sobre el escenario al costado de la mesa central y aplaudió a su promovida para el área, que deja para tomar una banca en el Senado. Fue otra ratificación de que habrá continuidad.



Además del abrazo triple que se dio con Milei y Monteoliva en varias oportunidades, Bullrich fue la más ovacionada y se emocionó. En las sillas del público se ubicaron sus principales colaboradores, que la acompañaron en estos dos años de gestión al frente de un área que el Gobierno puso en el centro de la escena con una política de mano dura como bandera.

Entre los invitados se destacó uno: el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, a quien protocolo ubicó en la primera fila de sillas, a la izquierda del escenario, pasillo de por medio con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El representante de Donald Trump en la Argentina llegó temprano a la Casa Rosada. En agenda tuvo una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, pero se quedó y antes del inicio de la ceremonia de jura de Monteoliva recibió buena parte de los saludos, del staff completo de los ministros de Milei. Eduardo “Lule” Menem fue otro de los más abrazados. Santiago Caputo no dio el presente.

Lamelas se mostró sonriente, atento y activo en su celular. El titular de la SIDE, Sergio Neiffert, fue uno de los que se le acercó para hablar. Karina Milei le dio un beso al representante de Estados Unidos en la previa del acto.

Antes de irse, el embajador pasó por delante de la prensa. En breves declaraciones en español, dijo que el encuentro con Santilli fue “espectacular” y que seguirá sus recorridas por las provincias. Cuando todavía no había pisado suelo argentino, expresó que venía a pelear contra “la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores maliciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos”, como así también que iba a viajar a ver a los gobernadores para asegurarse junto a ellos de “eliminar la corrupción”.

A su lado, en las sillas se ubicó el obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, quien la semana pasada ofició una misa para darles las gracias por su gestión a Bullrich y al ministro de Defensa, Luis Petri, que también deja su cartera, para irse a la Cámara de Diputados. Olivera recibió las críticas del kirchnerismo, encarnadas sobre todo en un efervescente Juan Grabois, que lo acusó de hacer “propaganda político-partidaria”.

Por su parte, Petri se mostró sonriente y arengó la llegada de los F-16. Dijo que los aviones supersónicos van a sobrevolar por el país el domingo, pero adelantó que él no será tripulante de las naves que se presentarán ese día en Las Higueras, Río Cuarto, Córdoba, con la presencia de Milei.

Entre los invitados a la jura de Monteoliva hubo presencia cordobesa, ya que la entrante ministra es oriunda de allá. Se sumaron también diputados nacionales, entre ellos Damián Arabia (ladero de Bullrich), Lilia Lemoine (la preferida de los hermanos Milei) y el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni. Entre los asistentes llegó otra espada de Bullrich, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien asume como senador en la provincia de Buenos Aires en diciembre, pero podría ser tentando luego con un cargo nacional. También participó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que fue a besar a Monteoliva cuando terminó la jura.

Al final, la nueva ministra habló con los medios y se comprometió a seguir “profundizando” las políticas de orden público, de control de fronteras, de despliegue de efectivos en todo el país y de la lucha contra el narcotráfico.

Adelantó, además, que los cambios en el equipo serán “mínimos” y que solo se vincularán a que algunos funcionarios se van con Bullrich al Senado. Asimismo, se mostró dispuesta a entablar diálogos con el gobierno de Axel Kicillof y con el resto de las administraciones provinciales para coordinar acciones contra la inseguridad.

