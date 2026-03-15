Corrientes promocionó la pesca deportiva en la mayor feria del sector en Latinoamérica

El Gobierno de la Provincia de Corrientes participó del Trade Show Brasil, considerada la feria de pesca deportiva más importante de Latinoamérica, que se realizó recientemente en San Pablo.

En ese marco, la provincia contó con un stand institucional desde el cual se promocionaron los principales destinos y productos turísticos vinculados a la pesca deportiva, una de las actividades que posiciona a Corrientes en el plano internacional.

Promoción de destinos y servicios turísticos

La presencia correntina fue organizada por el Gobierno provincial junto a operadores turísticos y prestadores de servicios de distintos municipios, quienes integraron la delegación y presentaron sus propuestas ante un público especializado.

Durante las jornadas de la feria, el stand de Corrientes despertó gran interés entre visitantes, empresarios y operadores internacionales, especialmente por la calidad de sus pesquerías, la biodiversidad de sus ríos y lagunas y el modelo de pesca deportiva con devolución, una práctica que distingue a la provincia.

Reuniones con operadores internacionales

Además de la promoción turística, la delegación mantuvo encuentros con agencias de viajes, operadores mayoristas y representantes del sector turístico brasileño, considerado uno de los mercados emisores más importantes para el turismo de pesca hacia Corrientes.

En ese contexto, también se difundieron las distintas alternativas turísticas que ofrece el territorio correntino, destacando su riqueza natural, la cultura local y la infraestructura preparada para recibir a pescadores deportivos y visitantes durante todo el año.

La participación en este tipo de eventos internacionales forma parte de las estrategias de promoción turística que impulsa el Gobierno provincial con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Corrientes como uno de los principales destinos de pesca deportiva de Sudamérica y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo y las economías regionales.