Midón y Zárate compiten en Paraguay

Con la presencia de dos correntinos, se puso en marcha este domingo el Challenger de Asunción que se disputa en el Club Internacional de Tenis la capital paraguaya, se juega sobre polvo de ladrillo al aire libre y pertenece a la categoría Challenger 75.

En la jornada de este lunes, se presentarán Lautaro Midón y Carlos María Zárate en diferentes instancias del torneo que forma parte del ATP Challenger Tour.

Para Midón (216º en el ránking de la AT) será su regreso al circuito después de dos semanas. Por la primera ronda del cuadro principal enfrentará a su compatriota Gonzalo Villanueva (344). Será el tercer enfrentamiento entre los argentinos que lidera Villanueva 2 a 0.

Midón viene de jugar los challenger de Tigre, en el primero fue finalista, y después de tomó dos semanas para descansar y entrenar de cara a la continuidad de la gira sudamericana.

Por su parte, Zárate (576º) buscará ingresar al cuadro principal cuando dispute la última ronda de la clasificación. El correntino partió como tercer preclasificado en la qualy y por lo tanto avanzó sin jugar la ronda inicial.

Por un lugar en el cuadro principal, Zárate se medirá frente al boliviano Boris Arias (1552º) que este domingo eliminó al local Federico González Benítez 62- y 6-3.

Durante el 2025, Zárate y Arias se enfrentaron en Lima, Perú, con triunfo para el correntino de 20 años.

Zárate llegó a Asunción después hacer dos cuartos de final en torneos Future. Esas actuaciones las logró en el M15 de La Plata y en el M25 de Yerba Buena, Tucumán.