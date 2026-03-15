Empedrado ganó en Ituzaingó y es puntero

Una gran victoria consiguió este domingo el Deportivo Empedrado en Ituzaingó y lidera su grupo en el Torneo Provincial 2026 de primera división que organiza la Federación Correntina de Fútbol.

Por la segunda fecha, el equipo capitalino triunfó 3 a 1 sobre Unión en el Estadio Municipal de Ituzaingó y quedó con puntaje ideal la Zona 2. Los conducidos por Víctor Galarza marcaron todos sus goles en el primer tiempo a través de Gonzalo González, Alejandro López y César Molina.

De esta forma Empedrado, que en la fecha inaugural superó como local a Sportivo Corrientes, lidera su grupo con 6 puntos. Precisamente el albiverde, que el sábado derrotó agónicamente a El Decano de Ituzaingó 1 a 0, quedó segundo con 3 puntos. Mientras que Unión y El Decano cierran las posiciones con 1.

Por la tercera fecha de la Zona 2, última de la primera rueda, Empedrado será local de El Decano y Unión recibirá la visita de Sportivo.