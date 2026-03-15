La Copa de la Liga, torneo de fútbol de primera división en la capital correntina, tuvo continuidad este domingo con la disputa de tres partidos. En el juego destacado de la jornada, Huracán goleó a Mandiyú 4 a 1.

En el marco de la tercera fecha de la Zona B, el Azulgrana fue contundente para conseguir su primer triunfo y dar alcance a su vencido en la cima de las posiciones.

También por la tercera fecha, pero en el Grupo C, San Jorge le ganó a Ferroviario 1 a 0 en un duelo entre equipos que llegaban sin conocer el triunfo.

En tanto que por la segunda fecha del Grupo D, Talleres se subió al primer puesto gracias a la victoria que logró sobre Alumni 2 a 0.

Lo que viene

El miércoles 18 se jugarán tres partidos. Para cerrar la segunda fecha, Sportivo recibirá a Cambá Cuá desde las 19.

La tercera fecha tendrá dos cotejos. También en cancha de Sportivo, pero a partir de las 17, se medirán Empedrado e Independiente. Por su parte, Mburucuyá será local de Lipton en un partido que tiene previsto su inicio a las 19.