River le ganó a Sarmiento en el debut del “Chacho” Coudet como local

River derrotó a Sarmiento por 2-0 en un partido que pudo abrir a partir de la expulsión de un jugador rival y que se disputó esta noche, en el estadio Monumental, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la expulsión de Gabriel Díaz, mediocampista de Sarmiento, a los 40 minutos del primer tiempo, tras recibir la segunda tarjeta amarilla del árbitro Darío Herrera. Apenas un minuto después, Sebastián Driussi abrió el marcador con una definición de taco tras una jugada confusa en el área, estableciendo el 1-0 que cambiaría el desarrollo del partido.

La segunda parte ratificó el dominio del conjunto local, que entre sus principales fortalezas contó con una posesión constante del balón y virtudes en la circulación ofensiva. La figura de Javier Burrai, arquero de Sarmiento, resultó determinante para evitar una diferencia mayor con intervenciones ante Montiel, Subiabre y Galván.

Ian Subiabre sentenció el resultado a los 26 minutos del complemento al recibir una asistencia filtrada de Aníbal Moreno y definir cruzado de zurda frente a Burrai. Con ese tanto, River consolidó un rendimiento superior durante la etapa final y frustró los intentos esporádicos del visitante, que jugó en inferioridad numérica durante más de un tiempo.

Con la victoria, el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet alcanzó la cuarta posición de la zona B, con 17 puntos y dos triunfos desde su llegada, mientras que el “Verde” es duodécimo en el grupo, siete unidades por detrás.

En la próxima fecha, el “Millonario” deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto, el domingo 22 de marzo a las 17:45, mientras que los conducidos por el entrenador Facundo Sava serán locales de Aldosivi, el mismo día a partir de las 15:30.