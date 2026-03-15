Corrientes: buscan a una joven de 21 años que está desaparecida en Mercedes

La Policía de Corrientes informó este domingo que iniciaron la búsqueda de una joven de 21 años que se encuentra desaparecida en la localidad de Mercedes.

Se trata de María Elena Villalba de 21 años de edad, quien se ausentó de su domicilio ubicado en el barrio Itatí el pasado 10 de marzo en horas de la tarde, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Ante esto, la Policía inició con las tareas de búsqueda y solicitó a los medios de comunicación y a la población en general difundir la información para facilitar su localización.

Aquellas personas que puedan aportar datos certeros que ayuden a encontrar a la joven pueden comunicarse con la Comisaría Segunda de Mercedes al teléfono 3795-104385, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar al Sistema Integral de Seguridad (SIS) 911 en la Capital o 101 en el interior de la provincia.