Petersen permanece estable luego del traslado a un hospital de Buenos Aires

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico informando que Christian Petersen permanece estable tras su reciente traslado a la capital argentina para ser atendido en un centro de mayor complejidad. El comunicado, firmado por el director médico Dr. Norberto Mezzadri (MN 51454), indica que “en la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente CP fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad.

Al arribar al Hospital, CP se encontraba estable, y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención.

El Hospital Alemán acompaña a la familia y mantendrá una comunicación permanente, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica".

El traslado de Petersen a Buenos Aires se realizó el viernes 26 de diciembre en un avión sanitario, proceso que se completó sin complicaciones y con monitoreo permanente durante el vuelo. Petersen había pasado previamente por los hospitales de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, donde recibió atención especializada, en especial en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo. La derivación al Hospital Alemán fue resuelta tras una evaluación médica que determinó la necesidad de estudios y cuidados avanzados.

El episodio que motivó la emergencia ocurrió el 12 de diciembre durante una expedición en el área del volcán Lanín. Un guía que acompañaba al grupo detectó el agotamiento físico del chef, lo que llevó a solicitar la presencia de guardaparques para coordinar el rescate. Petersen fue rescatado, sedado y trasladado de urgencia al hospital local, donde le diagnosticaron fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo. Tras ser estabilizado, fue derivado a San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva por falla multiorgánica, una situación que comprometió al menos a dos órganos vitales y requirió intervención inmediata en cuidados intensivos.

El parte oficial emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo confirmaba el estado reservado del paciente.