El calvario de una cordobesa en California

La detención de Felicitas Lauría en Estados Unidos, la cordobesa de 22 años que asistió a una entrevista para el trámite de residencia permanente en ese país, reveló el reciente endurecimiento de la política migratoria local y expuso el caso de quien -en febrero de este año- se casó en San Diego (California) con Marcus, un ciudadano estadounidense.

Mariana Lozita, madre de la joven, contó que Felicitas estuvo detenida en el Juzgado Federal local, luego de haberse presentado en el USCIS (el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los EEUU). “De ahí la llevaron a una celda en el downtown de San Diego, estuvo ahí 48 horas, que fue donde estuvo peor, porque estaba encadenada. Le pusieron cadenas desde los tobillos, le dieron vuelta por la cintura y en las manos. Y la tuvieron ahí: no podía dormir, estuvo mal, vomitando, pobrecita“, dijo la mujer en declaraciones a TN. Esa situación se generó luego de que la joven presentara toda la documentación pertinente para ajustar su estatus migratorio.