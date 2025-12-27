¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

basura Fauna silvestre lluvias en Corrientes
basura Fauna silvestre lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
RIESGO DE INUNDACIÓN

Alerta Corrientes: anuncian fuertes tormentas

El Comando de Operaciones de Emergencia confirmó el alerta amarilla para todo el territorio.

Por El Litoral

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 18:55

 

El Comando Operativo de Emergencias informa que habrá “Alerta amarilla” por tormentas para todo el territorio provincial, desde este sábado por la noche.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos periodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD