Alerta Corrientes: anuncian fuertes tormentas

El Comando Operativo de Emergencias informa que habrá “Alerta amarilla” por tormentas para todo el territorio provincial, desde este sábado por la noche.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos periodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.