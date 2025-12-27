Se estrelló un avión en la playa de Copacabana y murió el piloto

El piloto de un avión ultraligero, que llevaba una pancarta publicitaria, murió después de que la aeronave cayera mar frente a la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, este sábado 27 de diciembre por la tarde.

Según informó el medio G1, el piloto estaba en su primer día de trabajo. Su cuerpo fue enviado a la oficina del médico forense para su identificación.

Equipos de rescate del departamento de bomberos trabajaron en el lugar con motos acuáticas, botes inflables, buzos y apoyo aéreo.

La búsqueda también incluyó equipos de sonar para ayudar a localizar posibles víctimas adicionales y restos de la avioneta.

Imágenes de cámaras de seguridad publicadas por las autoridades muestran al avión sumergiéndose de nariz en el mar cerca de la playa alrededor de las 12:30 de la tarde (15:30 hs GMT).

La fuerza aérea brasileña informó que abrió una investigación sobre la causa del accidente. La aeronave era un Cessna 170A propiedad de una empresa de publicidad.

Más tarde, el medio O Globo informó que la empresa en cuestión es Visual Propaganda Aérea, la cual no tenía autorización para realizar la maniobra publicitaria.

Según el medio brasilero, la información fue confirmada por el ayuntamiento, que también indicó que la empresa será sancionada por publicidad irregular.

Resta saber la causa del accidente, o si el avión tenía licencia para volar, así como también si el piloto estaba calificado para manejar la aeronave. La empresa dueña del avión se hará cargo de recuperarlo del fondo del mar.

En el momento del accidente, había motos acuáticas y otras embarcaciones en la costa brasileña. Sin embargo, no se reportó ningún otro herido.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) informó que los investigadores del organismo regional del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) iniciaron la investigación sobre el accidente.

Antecedente cercano

A fines de noviembre un empresario y reconocido piloto de vuelo libre murió en un trágico accidente de parapente durante la tarde del jueves 20 de noviembre en el distrito costero de São Conrado, en la zona sur de Río de Janeiro, Brasil.

Philip Eric Haegler, quien también fue bicampeón brasileño de ala delta, fue declarado muerto en el hospital, al no resistir la gravedad de sus heridas, según informó G1.

El hombre de 59 años despegó de la rampa de la Pedra da Gávea poco después del mediodía. El incidente tuvo lugar en la Avenida Prefeito Mendes de Morais, cuando Haegler perdió el control.