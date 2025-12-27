Corrientes: habilitaron el tránsito en la Ruta 123 tras el desborde del arroyo Sarandí

Luego del desborde del arroyo Sarandí provocado por las intensas lluvias registradas en la zona, el tránsito sobre la Ruta Nacional 123 fue habilitado nuevamente en las inmediaciones de la ciudad de Mercedes. Se puede circular en ambos sentidos, aunque con extrema precaución.

Según la información oficial, el nivel del agua descendió lo suficiente para permitir el paso de vehículos a la altura del kilómetro 152, donde se había dispuesto un corte preventivo tras la caída de 62 milímetros de lluvia que anegaron la calzada.

Si bien las precipitaciones continúan en el área, el arroyo regresó a su cauce natural y las autoridades resolvieron levantar el corte total. No obstante, advirtieron que el tránsito no está exento de riesgos y solicitaron extremar las precauciones al circular.

Operativo y recomendaciones

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Mercedes, junto a personal de las comisarías locales, permanecen en el lugar para ordenar la circulación, brindar asistencia y garantizar la seguridad vial.

Desde los organismos de control recomendaron circular a baja velocidad y mantenerse atentos ante la posibilidad de nuevas crecidas si persisten las lluvias.

Hasta el momento no se registraron personas evacuadas ni en la zona urbana ni en áreas rurales cercanas a Mercedes. Las autoridades siguen con los controles de manera preventiva.