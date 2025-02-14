El Gobierno avanza con la privatización de más de 9 mil kilómetros de autopistas y rutas

El Gobierno avanzará con la privatización de más de 9 mil kilómetros de autopistas y rutas en todo el país al anunciar este viernes que habilitará la participación de capitales privados en la compañía Corredores Viales, que hoy maneja sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre otras, y que también tiene el control de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. A cambio de obras, se quedarán con el cobro de los peajes.

"Subían los peajes mientras las rutas se caían a pedazos", apuntó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al comunicar la decisión en conferencia de prensa.

"A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios", comunicó el portavoz.



En ese sentido, dijo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas -dependiente del Ministerio de Economía- será el área encargada de adoptar las medidas necesarias y concretar una serie de acciones: la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales, la ejecución de los procedimiento de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los corredores, la disolución y posterior disolución de Corredores Viales, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.

"De esta manera, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras, sin las restricciones que significa la ley de obra pública", sentenció Adorni.

Al exponer las razones de la decisión, el portavoz enumeró que el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales "estaba en un estado crítico", los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario "era de un 45% en relación a la tarifa técnica".

Explicó también que, en 2023, la empresa registró un resultado económico negativo, con una deuda con proveedores de 142 mil millones de pesos y pérdidas acumuladas por $ 268 mil millones. "Con todos estos magros resultados, todos los argentinos aportaron $ 301 mil millones de pesos", concluyó.

Cuáles son los once tramos que el gobierno busca privatizar

Tramo I. Une Jujuy con la frontera entre Santiago del Estero con Santa Fe a través de las rutas nacionales 9 y 34. Son en total 797 km divididas en cuatro segmentos y cuatro estaciones de peaje (Cabeza de Buey, Fernández, La Florida, Molle Yaco):

Tramo II. Ubicado en la provincia de Buenos Aires, son 90 km que van entre Pergamino y Junin. Es una sola estación de peaje, en Junín.

Tramo III. Va de la frontera con Brasil de Misiones a Saénz Peña, en Chaco, en tres segmentos. Son 933 km en las rutas 12 y 16. Cuenta con seis estaciones de peaje (Colonia Victoria, Gral. Belgrano, Ituzaingó, Makallé, Riachuelo, Santa Ana)

Tramo IV. Son 687 km entre Pilar (Buenos Aires) y Villa Mercedes (San Luis) pasando por Córdoba y Santa Fe a lo largo de la Ruta 8. Tiene cuatro cabinas de peaje (Larena, Sampacho, Solís y Venado Tuerto)

Tramo V. Se trata de 664 km que van de la frontera entre Santiago y Santa Fe hasta San Lorenzo (Santa Fe) y de Santo Tomé (Santa Fe) a Río Primero (Córdoba). Son cuatro peajes (Ceres, Devoto, Franck y San Vicente).

Tramo VI. Se extiende por 720 km que unen Campana (Buenos Aires) con San Lorenzo (Santa Fe) y Rosario (Santa Fe) con Pilar (Córdoba). Incluye los peajes de Carcañá, Gral. Lagos, James Craik y Zárate.

Tramo VII. Son 671 km por el interior de la provincia de Buenos Aires. Van desde Cañuelas a Saladillo, de Cañuelas a la ruta 226 y de Olavarría a Mar del Plata. Son cinco estaciones de peaje, en Cañuelas, El Dorado, Hinojo, Uribelarrea y Vasconia.

Tramo VIII. Se trata de 722 km desde Acceso Oeste en Buenos Aires hasta la frontera con San Luis, y desde Mendoza hasta la otra frontera con San Luis por la Ruta 7 Si bien no incluye San Luis, pasa por Córdoba y el sur de Santa Fe. Peajes en La Paz, Junín, Vicuña-Mackena y Villa Espil.

Tramo IX. Son 50 km en el conurbano bonaerense que incluyen las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Jorge Newbery y la Riccheri hasta General Paz. Este tramo abarca siete peajes en total: Boulogne Sur Mer, Donovan, Ezeiza, Mercado Central, Monte Grande, Riccheri y Tristán Suárez.

Tramo X. Son 546 km desde Luján (Buenos Aires) hasta Santa Rosa (La Pampa) por la Ruta 5. Tiene peajes en 9 de Julio, Olivera y Trenque Lauquen.

Tramo XI. En realidad, son varios tramos nuevos todavía no concesionados. En total, suma 2.650 km con trayectos en rutas que atraviesan diez provincias: Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Salta y Jujuy. Las rutas nacionales en cuestión son la 3, 7, 11, 18, 33, 35, 66, 1V66, 105, 188, 205 y 266.