Dólares cara chica: extendieron el plazo para ser aceptados en bancos

El Banco Central extendió hasta el 31 de diciembre el alcance de la “Comunicación A 8079", que permite cambiar los dólares de emisiones antiguas, los conocidos como “cara chica”, o que se encuentren levemente dañados a través de sus bancos y sin ningún costo asociado.



Según informaron, a los bancos ya fueron ingresaron unos US$ 6.000 millones mediante este sistema. Eso sí es voluntario para las entidades, ya que no están obligadas a recibir esos billetes.

Al principio la medida fue impulsada como un incentivo al blanqueo de capitales. Pero no estuvo atada solamente a esa operación y cualquier particular pudo acercarse a los bancos para cambiar ese tipo de billetes.



El programa habilitado por el BCRA permite que las entidades financieras locales reciban billetes antiguos o dañados y los depositen en la autoridad monetaria, que luego se encarga de enviarlos a EE.UU. para su destrucción. Este proceso incluye la posterior importación de nuevos billetes en reemplazo de los enviados.

A diferencia de lo que sucede habitualmente, en esta operación el BCRA actúa como intermediario para facilitar el cambio de billetes en lugar de limitarse a proveer dólares a las entidades.

Este servicio, que hasta ahora era prestado exclusivamente por bancos internacionales privados con un costo asociado, será gratuito para los bancos adheridos al programa hasta el 31 de diciembre de 2025