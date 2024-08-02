Difunden una foto de un nene en un shopping: la familia de Loan cree que puede ser él

La familia de Loan Danilo Peña pidió investigar una foto que les hicieron llegar a través de redes sociales bajo la sospecha de que podría ser el nene de cinco años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio.

Uno de los abogados que representa a los padres, Gustavo Briend, confirmó a TN que recibieron la foto y que “se está investigando”, aunque aclaró que son prudentes sobre la veracidad de la pista.

Según trascendió, quien les hizo llegar la imagen a la familia aseguró que fue tomada en un shopping de la ciudad colombiana de Barranquilla.

Entre tanto, desde el Juzgado de Goya indicaron que “aún no hay nada formal en la causa acerca de esta foto”.

En oportunidades anteriores, la Justicia trabajó en pistas similares, como cuando un soldado retirado dijo que había visto a un nene que dijo ser Loan durante la noche del lunes 22 de julio en Chubut.

Sin embargo, después de que se desplegaran importantes operativos en Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y las rutas de ambas provincias, el nene que fue confundido con Loan se presentó junto a su papá en el Juzgado de Chubut. De esta manera, quedó descartada por completo la pista patagónica.

La Policía Federal también desestimó la posibilidad de que el pequeño de cinco años estuviera en Paraguay, después de que recibiera una denuncia anónima -proveniente de Argentina- que habían visto al chico cerca de Ciudad del Este.