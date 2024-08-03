Fernando Burlando habló de la foto del nene parecido a Loan: “Hay novedades”

El abogado Fernando Burlando se refirió a la foto que se difundió en las últimas horas en las que se ve a un chico en un shopping colombiano y que varias personas, incluso la propia familia del menor desaparecido, consideraron que se trataba de Loan Danilo Peña.

En un video subido a su cuenta de Instagram, el letrado aseguró que “hay novedades”. “Apareció una fotografía de un chiquito, de una criatura, de las mismas características que Loan. Esto ha generado mucha inquietud en la familia y mucha expectativa”, explicó Burlando.

Asimismo, el abogado sostuvo que “una vez que tomamos conocimiento de esta circunstancia y de cómo se encontraba la familia, la presentamos a la justicia. Si tenemos que viajar a Colombia, vamos a viajar nosotros a hacer la denuncia”.

“También le pedimos a la jueza una reunión con la mamá de Loan y, muy fríamente, nos dijeron que se estaba cumpliendo con todo lo que pide la querella”, sostuvo Burlando y siguió: “Bueno, lo que pide la querella fue esa reunión con la mamá de Loan. Basta de alejar a la justicia de la gente. Vamos a reiterar ese pedido hasta que nos contesten”.

La mamá de Loan habló sobre la foto que se viralizó de un nene en Colombia: “Es él, tiene la misma cicatriz”

Tras la difusión en las redes sociales de una foto que muestra a un nene en un shopping que quedaría en Barranquilla, Colombia, los papás de Loan afirmaron que sería su hijo. “El de la foto es Loan, tiene la misma cicatriz”, aseguró María Noguera, la madre.

“Sí es Loan. Vi esa foto ni bien me mostró mi hijo y le notifiqué que era Loan”, dijo Noguera en una nueva movilización en Corrientes al cumplirse el día 50 de la desaparición del pequeño de cinco años.

En cuanto fue consultada por lo que le llamó la atención de la imagen, la mujer respondió que se debía a una “cicatriz del remolino que tiene en la frente y el cuerpo”. Además, también manifestó que la alertó el modo en cómo el nene de la foto se sienta “porque así es la forma de sentarse de Loan”.

Asimismo, María confirmó que sus hijos, José y Mariano, ya se comunicaron con sus abogados luego de la última noticia. “Vimos la foto, pero no podemos hacer nada, así que esperamos a la Justicia y que actúen rápido”, remarcó.

Con información de TN