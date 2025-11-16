¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Emerenciano Sena Gustavo Valdés Fuertes tormentas
San Roque

Corrientes: un hombre murió tras caer de su motocicleta

Ocurrió en la tarde del sábado cuando la Policía fue informada por la presencia de un cuerpo al lado de una moto. Se inició una investigación para conocer las circunstancias del hecho.

Por El Litoral

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 11:43

La Policía de Corrientes informó que el sábado un hombre murió en accidente vial en la localidad de San Roque.

Ocurrió en la tarde del sábado cuando efectivos de la Comisaría de Distrito San Roque tomaron conocimiento que a metros del ingreso del Paraje Santo Domingo había una persona muerta junto a una motocicleta.

Al presentarse al lugar corroboraron que un hombre de 50 años que dirigía una motocicleta marca Imsa de 110 cc., perdió el control del rodado, cayendo al suelo para morir por consecuencia del impacto de la caída.

Por el hecho se inició una investigación para determinar las causas por las que el hombre despistó. En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de turno.

En tanto que en la comisaría mencionada se continuaron con las diligencias del caso.
 

