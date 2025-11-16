¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Emerenciano Sena Gustavo Valdés Fuertes tormentas
Emerenciano Sena Gustavo Valdés Fuertes tormentas
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
San Cayetano

Corrientes: tras un allanamiento rescataron aves que eran usadas en riñas

El procedimiento se realizó en el domicilio de un hombre oriundo de Brasil. Los animales fueron puestos a resguardo.

Por El Litoral

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 10:32

La Policía de Corrientes informó que el sábado, tras un allanamiento, rescató aves que eran usadas en riñas de gallo en la localidad de San Cayetano.

En la tarde del sábado efectivos ejecutaron una orden de allanamiento en el domicilio de un hombre identificado con el apellido Oliveira Mendes, de 54 años, oriundo de Brasil.

En el lugar se constató la presencia de aves de corral en estado deplorable, los cuales eran criados para riñas de gallos. En el procedimiento se rescataron 23 gallos, 11 gallinas, 42 polluelos, 4 patos como así también la incubadora, elementos que fueron alojados por razones de logística en comisaría de San Cayetano y en la  Dirección General de Policía Rural y Ecológica.

Por otro lado, tomó intervención la asesora legal de la Dirección de Derechos de Bienestar Animal, Dra. Gaziano Adriana. En tanto que en la comisaría correspondiente se realizaron las diligencias del caso.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD