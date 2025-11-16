Corrientes: tras un allanamiento rescataron aves que eran usadas en riñas

La Policía de Corrientes informó que el sábado, tras un allanamiento, rescató aves que eran usadas en riñas de gallo en la localidad de San Cayetano.

En la tarde del sábado efectivos ejecutaron una orden de allanamiento en el domicilio de un hombre identificado con el apellido Oliveira Mendes, de 54 años, oriundo de Brasil.

En el lugar se constató la presencia de aves de corral en estado deplorable, los cuales eran criados para riñas de gallos. En el procedimiento se rescataron 23 gallos, 11 gallinas, 42 polluelos, 4 patos como así también la incubadora, elementos que fueron alojados por razones de logística en comisaría de San Cayetano y en la Dirección General de Policía Rural y Ecológica.

Por otro lado, tomó intervención la asesora legal de la Dirección de Derechos de Bienestar Animal, Dra. Gaziano Adriana. En tanto que en la comisaría correspondiente se realizaron las diligencias del caso.

