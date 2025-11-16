Pingüinos regresa a la final del Oficial después de 36 años

La definición del Torneo Oficial de primera división en el básquetbol de la ciudad de Corrientes tendrá como protagonistas a Pingüinos y Regatas, los dos mejores equipos de la fase regular.

Para Pingüinos será el regreso a la serie decisiva del Cuadrangular Final después de 36 años, mientras que la ausencia de Regatas duró apenas 4 temporadas. La última vez que estos equipos disputaron la final de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, la ganaron.

Pingüinos se quedó con el número uno de la etapa clasificatoria del Oficial 2025 y en semifinales superó a Colón 2 a 0 para lograr un histórico pasaje a la final.

Los conducidos técnicamente por Carlos Villalba (Junior) cuentan como principales referentes en el plantel a Néstor “Bocha” Serantes, Julián Marín, Luciano Cárdenas, Franco Alegre Sánchez, Gonzalo Barboza, Alexander López Fernández, Alexis Ortíz Godoy y Gastón Lecca.

La entidad de la calle Santa Fe, el equipo de “la banda negra”, consiguió su última consagración en el Oficial 1989, durante las finales que se jugaron en enero de 1990 en el club Juventus frente a una multitud.

En esa final, Pingüinos venció a Córdoba 2 a 1 que contaba con jugadores de la Liga Nacional B y se coronó después de 40 años.

El plantel contó con Alberto “Tito” Carmona, Tomás Sosa, Osmar Sánchez, Eduardo “Pato” Sicco, Alejandro Coronel, Lionel Sosa, Maximiliano Rezepcky, Raúl Sandoval, Andrés Magri, Mario Rey, Omar “Suru” Gutiérrez, y Aníbal Romero. La conducción técnica fue de Antonio “Tono” Dussey Ricardo “Tokio” Méndez se desempeñó como asistente.

Pingüinos ostenta un récord en el basquetbol capitalino. Logró el título durante 12 años consecutivos, desde 1934 a 1946, y ahora una nueva camada intentará quedar en la historia.

El camino de Regatas a la final del presente Oficial fue con un segundo puesto en la etapa clasificatoria y una victoria en semifinales frente a El Tala 2 a 0.

Diego Checenelli es el entrenador del plantel que cuenta con Benjamín Marcó, Alan Ledesma, Juan Cruz Ferreyra Macioni, Santiago Fioro, Maximiliano Monzón, Matías San Perlorenzi, Viktor Bender, Emiliano Sona Luccelli, Ignacio Ojeda Sandrigo y Axel Romero, entre otros.

Regatas Corrientes jugó por última vez la final del Oficial en el 2021 y la ganó al imponerse a Colón 2 a 1.

Ese equipo Fantasma estuvo dirigido por Fernando Calvi y en el plantel estaban, entre otros: Ignacio Marcó, Tobías Franchela, Fabio Gauto, Juan Cruz Scacchi, Rey Abad, Felipe Valsangiacomo, Franco Zalazar y José Rolnik.

La gran definición del básquetbol capitalino será desde la próxima semana al mejor de tres partidos en el estadio del Club Básquetbol Córdoba entre los equipos que tienen la mayo cantidad de títulos.