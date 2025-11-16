¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Emerenciano Sena Gustavo Valdés Fuertes tormentas
Ciudad

Corrientes: plantas de marihuana y un arma secuestradas durante un operativo

Ocurrió en la mañana de este domingo. Al momento de ingresar a las inmediaciones del lugar, los vecinos de la zona arrojaron objetos contundentes contra los efectivos.

Por El Litoral

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 11:01

La Policía de Corrientes informó que este domingo se secuestraron plantas de marihuana, un arma y municiones en un domicilio de la ciudad Capital.

El operativo se realizó en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia del robo de dos motocicletas. La orden de allanamiento fue otorgada por la jueza de garantías, Dra. Cabañas.

Los efectivos ingresaron a un domicilio ubicado en un pasillo sobre calle Alberdi 2470. En el procedimiento los vecinos del lugar recibieron a los oficiales con cascotes y otros objetos contundentes.

Una vez en el sitio, donde se encontraba su propietaria, una mujer identificada con el apellido Díaz, de 33 años; no se hallaron los elementos buscados pero si se secuestraron 28 plantas de marihuana, una pistola marca Mahely, calibre 22 largo, un cargador y siete proyectiles.

Tras realizar los test correspondientes a las plantas se informó del hecho a las autoridades federales por este particular.

En tanto que lo secuestrado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se realizaron los trámites del caso.


 

