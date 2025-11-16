Intensa búsqueda de una menor desaparecida en la capital correntina

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Marisol Micaela Ramirez de 16 años, quien se ausentó de su hogar el sábado. La denuncia por su desaparición fue realizada en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, dando intervención al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de turno.

Marisol responde las siguientes características físicas:

1,70 metros de estatura.

Contextura física robusta.

Color de piel trigueña.

Color de ojos miel.

Cabello negro y largo por el hombro.

Además se la puede identificar por las siguientes señas particulares:

Posee dos cicatrices en el cuello.

La última vez que fue vista traía puesto un pantalón jean azul con flores y arriba un buzo color celeste y zapatilla blanca, además, una mochila de color verde y blanca y un bolso rojo.

Quienes puedan aportar datos ciertos que ayuden a lograr encontrar a esta menor, pueden hacerlo ante la citada comisaría o llamar al 3794-432913; o acercarse a la dependencia policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.

